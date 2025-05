'Motorclub betrokken bij kunstroof Drents Museum, helm mogelijk nog in Nederland'

De geruchtmakende kunstroof in het Drents Museum in Assen blijkt nauwe banden te hebben met de verboden motorclub Hardliners. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen binnen het criminele milieu en rondom het politieonderzoek. De motorclub zou de uitvoerders van de inbraak hebben gerekruteerd. De kunstroof zou zijn gepleegd in opdracht van de Roemeense onderwereld.

Tijdens de roof in de nacht van 24 op 25 januari werden vier waardevolle objecten meegenomen uit de tentoonstelling 'Dacia – Rijk van goud en zilver'. Onder de gestolen stukken bevinden zich de 2500 jaar oude gouden helm van Coțofenești en drie Dacische armbanden, met een totale verzekeringswaarde van 5,8 miljoen euro.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Volgens bronnen zou de roof dienen als onderhandelingsmiddel om een Roemeense crimineel te helpen ontkomen aan een celstraf. De helm zou nog altijd in Nederland zijn, mogelijk ergens in de buurt van Heerhugowaard, "in een handdoek gerold". Tijdens de inbraak zou de helm wel één keer zijn gevallen, zo stelt een bron tegenover RTL Nieuws.

De daders gebruikten een vuurwerkbom om toegang tot het museum te forceren. Binnen vier minuten werden de vitrines vernield en de objecten meegenomen.

Motorclub Hardliners

De Hardliners werden in 2019 opgericht in de gevangenis van Zaanstad door oud-leden van de Hells Angels. De motorclub raakte al eerder in opspraak vanwege afpersing, mishandeling en brandstichting. De huidige leider Lysander de R. zit al sinds 2018 vast en de club werd in maart 2024 door de rechter verboden.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. In totaal zijn zeven verdachten aangehouden, onder wie Douglas W. (36), Bernhard Z. (35) en Jan B. (20). Laatstgenoemde was doelwit van een undercoveroperatie, waarbij agenten zich voordeden als buitenlandse kopers en 400.000 euro boden voor de helm. Jan B. sloeg het bod af, maar werd alsnog opgepakt.

De gestolen topstukken zijn tot op heden nog niet teruggevonden.