Klusbedrijf van ‘Help, mijn man is klusser’ ten onder na moord: 3 miljoen schuld

Vloerbedrijf Vloerloods uit Kampen heeft een schuldenlast van ruim 3 miljoen euro, meldt RTV Oost woensdag. Het bedrijf, bekend van tv-programma's als ' Eigen Huis & Tuin' en 'Help, mijn man is klusser', werd eerder deze zomer failliet verklaard. Er zijn zo'n 170 gedupeerde klanten.

Het bedrijf kwam eind vorig jaar in grote problemen nadat een van de eigenaren zijn zakenpartner had vermoord. Deze moord leidde tot een snelle ineenstorting van het bedrijf, dat voorheen een sterke groei doormaakte.

Daarna ging het snel bergafwaarts met Vloerloods. Eind mei zijn alle ongeveer dertig werknemers naar huis gestuurd. CNV had namens de gedupeerde werknemers het faillissement aangevraagd, die volgens de bond al maanden zonder salaris zitten.

In juni werd eigenaar Patrick K. veroordeeld tot 17 jaar cel voor de moord.

Grootste schuldposten

Volgens de curator bedraagt de grootste schuldpost, zo’n 1,5 miljoen euro, een lening bij de bank, waaronder de hypotheek voor een nieuw pand dat eind 2022 werd geopend. De Belastingdienst heeft nog een vordering van 499.000 euro openstaan. Daarnaast hebben zich 170 gedupeerde klanten gemeld, die samen meer dan één miljoen euro kwijt zijn door het faillissement van het bedrijf.

Of er na het faillissement nog toekomst is voor het bedrijf, is nog onduidelijk. Volgens de curator zijn er elf potentiële overnamekandidaten. Begin december hoopt de curator duidelijkheid te hebben over een mogelijke doorstart. Mocht dat niet lukken, dan zal hij proberen de eigendommen van het bedrijf te verkopen om zo de schulden te verlichten.