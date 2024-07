'Klanten klusbedrijf 'Help, Mijn Man is Klusser!' kunnen naar geld fluiten'

Klanten van het klusbedrijf Vloerloods, bekend van programma's als 'Help, Mijn Man is Klusser!' en 'Eigen Huis & Tuin', blijven met lege handen achter door het mogelijke faillissement van het bedrijf. Deze week werd het faillissement aangevraagd nadat eigenaar Patrick K. in december zijn zakenpartner Fatih Karanci om het leven bracht. Patrick K. bekende de moord en werd vorige maand veroordeeld tot een celstraf van zeventien jaar.

Veel gedupeerden doen hun verhaal aan Hart van Nederland. Nynke is één van hen. "We hebben 3.800 euro betaald voor een nieuwe vloer, maar kregen die nooit geleverd," vertelt ze. "Nu zitten we met een nieuwbouwhuis zonder vloer, zowel beneden als boven. We moesten onze vakantie cancelen en durven geen nieuwe vloer te bestellen, want we hebben het geld er niet voor."

Ook Anton heeft al jaren problemen met Vloerloods. "Onze vloer is slecht gelegd en gekrompen bij warm weer," zegt hij. "Patrick K. kwam zelf nog langs om het probleem met schuim op te lossen, maar dat werkte niet. We mochten uiteindelijk een nieuwe vloer uitzoeken, maar nu krijgen we waarschijnlijk niets meer."

'Klanten kunnen naar geld fluiten'

"Bij een faillissement kunnen gedupeerden vaak naar hun geld fluiten", vertelt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. "Bedrijven betalen eerst hun schulden aan de Belastingdienst en het personeel. Klanten krijgen vaak hun geld niet terug."

CNV-onderhandelaar Martin van Eerde voegt toe dat de werknemers van Vloerloods uit Kampen al maanden zonder salaris zitten. "Het is een trieste situatie, voor werknemers en gedupeerde klanten," zegt hij. De vakbond heeft vergeefs geprobeerd contact te krijgen met het bedrijf en heeft uiteindelijk zelf het faillissement aangevraagd.