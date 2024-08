Klanten duizenden euro's kwijt na faillissement TikTok-tuinmannen: 'Voel me belazerd'

Stel je voor: je hebt net duizenden euro's betaald voor een nieuwe tuin, en dan gaat het tuincentrum opeens failliet. Dit drama overkwam zeker twintig mensen door heel Nederland.

De webshop en het tuincentrum Tuinmaterialen.nl uit Krommenie stonden bekend om hun sterke aanwezigheid op sociale media, maar de realiteit bleek minder rooskleurig. De gedupeerden zitten nu met lege handen en een tuin vol zand, terwijl ze hun geld hoogstwaarschijnlijk niet meer terugzien.

Marlonneke Kamoen uit Beverwijk is één van de slachtoffers. "Ik zag via Instagram een advertentie van ze. Ze waren heel actief op sociale media en hadden veel leuke video's. Dat trok mij en mijn vriend ook aan", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Droomtuin

Na een bezoek aan de showroom, besloten ze om een flinke som geld te investeren in hun droomtuin. Maar toen de tuin leeggehaald was en de beloofde werkers niet kwamen opdagen, sloeg de twijfel toe. Na een zoekslag op internet kwam ze achter het faillissement. "We hebben 9500 euro betaald: 4000 aanbetaling en 5500 voor materialen. Nu hebben we een tuin van stenen die we nog konden redden en een stukje grasmat dat we gedoneerd kregen. Het is niet de droomtuin waar we voor betaald hebben."

Ook Tom Heiblom uit Alkmaar is om de tuin geleid door de mooie verhalen op sociale media. Hij kreeg vertrouwen in het tuinbedrijf na het zien van een advertentie op Instagram. "Ze groeiden ook op TikTok, dat gaf vertrouwen", zegt hij. Maar na een aanbetaling van ruim 7000 euro veranderde zijn tuin in een zandbak. Toen de materialen niet geleverd werden, ontdekte hij via Google dat het bedrijf failliet was. "Ik voel me echt belazerd. Ze zijn bezig met een doorstart, maar de koper hoeft de schulden niet over te nemen. Mijn hoop op een oplossing is klein."

Bijna miljoen euro schuld

De curator bevestigt dat er inmiddels meer dan twintig gedupeerden zijn en dat de totale schuld oploopt tot 850.000 euro, waarvan 150.000 euro voor rekening van de klanten komt. De kans dat gedupeerden nog hun geld terug kunnen verwachten, ziet hij somber in. "In slechts vijf procent van dit soort gevallen krijgen klanten hun geld terug", aldus de curator.

Reactie van de failliete tuinmannen De eigenaren van Tuinmaterialen.nl hebben door middel van een schriftelijke reactie gereageerd op de klachten van de gedupeerden. "Op dit moment zijn we intensief in gesprek met verschillende partijen om een doorstart te realiseren. Dit is cruciaal om een oplossing te vinden waarbij de schade voor de gedupeerden tot een minimum kan worden beperkt. (...) Wij vinden de situatie waarin onze klanten zich bevinden ook enorm erg, wij verzekeren u dat het nooit onze intentie is geweest om hen in deze positie achter te laten. We vragen om begrip en geduld terwijl wij ons inspannen om een positieve oplossing voor alle betrokkenen te realiseren." De mannen geven ook aan dat de media-aandacht de kansen op een doorstart niet ten goede komt. Hart van Nederland kiest ervoor wel tot publicatie over te gaan, na afweging van de belangen van de gedupeerden en de ondernemers. Daarin speelt ook een rol dat volgens de curator, zelfs bij een doorstart, de kans dat de klanten hun geld terug zien minimaal is.