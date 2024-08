Bewoners verzorgingstehuis moeten verhuizen om faillissement: 'Wat moet ik nou?'

Een drama voor een groep mensen in een verzorgingstehuis in Oss. Zestien bewoners moeten binnen twee weken ergens anders heen. De instelling waar ze onder vallen, De Zorg van Toen, is failliet. Eerder sloegen radeloze medewerkers van de zorginstelling al alarm, omdat ze ineens geen salaris meer krijgen. Maar nu worden dus ook de bewoners de dupe, want waar ze terechtkomen, en met wie - geen idee.

Het is een drama voor de bewoners. "Ik heb twee nachten niet geslapen, ik vind het verschrikkelijk," vertelt bewoonster Nelly van Rossum aan Hart van Nederland. "Wat moet ik nou? Ik kan het allemaal niet zelf oplossen," vult ze aan.

Brief

Haar mantelzorger Peter Coolen snapt ook niet hoe ze in deze situatie terecht zijn gekomen. "Ik ben boos hoe er met deze mensen wordt omgegaan. Ze hebben gisteren onverwachts een brief gekregen, zonder dat de familie ervan op de hoogte was," vertelt hij. In de brief werd medegedeeld dat de bewoners binnen veertien dagen moeten vertrekken.

Vijf locaties in de problemen

De bewoners in Oss zijn niet de enige die moeten vrezen voor een verhuizing. Er zijn in totaal vijf locaties die in de problemen zijn. Het bestuur van Zorg van Toen wil niet reageren. Ondertussen gaan de werknemers maar gewoon door.

Het zorgkantoor van verzekeraar VGZ probeert de situatie op te lossen. Op een bewonersbijeenkomst woensdag zijn verschillende zorgverleners met bewoners om de tafel gegaan. Er wordt naar alternatieve locaties voor de bewoners gekeken, dat kan tijdelijk zijn of permanent.