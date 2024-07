Verzorgingshuis staat op omvallen, maar personeel blijft voor cliënten zorgen

Medewerkers van vijf locaties van zorgorganisatie De Zorg van Toen zitten met de handen in het haar, nu de organisatie op omvallen staat. Tegelijkertijd blijven ze werken en loyaal aan de oudere cliënten, maar inmiddels maken ze zich zorgen over hun salaris en geven de bestuurders niet thuis. Ze eisen duidelijkheid en een oplossing. En wat dan te denken voor de bewoners die er zitten, waar moeten die straks eventueel naar toe?

De boel staat al een tijdje op instorten en voor bewoners en werknemers is het onduidelijk waar ze aan toe zijn. Het bestuur houdt de kaken stevig op elkaar en heeft de lonen van vorige maand nog altijd niet betaald. Dinsdag sprak de rechter een uitstel van betaling uit, maar dat lost die onduidelijkheid voorlopig niet op.

"Je merkte het al maanden. Het gras groeide door, het afval werd niet meer opgehaald en apparatuur werd niet meer gemaakt. Er werd eerst gezegd dat het ging om een storing, of een hovenier met een drukke planning, maar later kwamen we erachter dat het te maken had met betalingen", vertelt Wilfried van der Poll, bewoner van de locatie De Bilt.

Wilfried vindt de situatie lastig, vertelt hij. "Vooral voor de bewoners die nog ouder zijn dan ik." Hij waardeert het erg dat de medewerkers door blijven werken, ondanks dat ze niet betaald worden. "Er wordt nog steeds goed voor ons gezorgd."

Faillissement

Wilfried hoopt op een faillissement, zodat er een nieuwe periode kan beginnen. Ook mantelzorger Jan Luursema duimt voor zo'n uitspraak van de rechter. "Het is al weken snakken naar een faillissement. Bij een faillissement komt een curator binnen en die kan een doorstart mogelijk maken. Dit is niet goed voor de bewoners, niet goed voor de medewerkers en niet goed voor de gebouweigenaar."

Bewoner Wilfried blijft ondanks uitspraak van de rechter van dinsdag hoopvol. "Er wordt gewerkt een aan nieuwe toekomst. De mensen die hier wonen, kunnen hier blijven wonen. Ik maak me geen zorgen. Ik blijf zitten waar ik zit."

Hart van Nederland heeft contact opgenomen met De Zorg van Toen, maar kreeg niemand te pakken.