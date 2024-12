Tieners vaak betrokken bij vuurwerkincidenten: 'Ook taak voor ouders om te waarschuwen'

Jongeren en vuurwerk, het is vaak geen goede combinatie blijkt nu ook uit cijfers van de politie. Jongeren onder de 25 jaar oud zijn namelijk vaak betrokken bij vuurwerkincidenten, meldt de hulpdienst op basis van cijfers uit 2023. In gemiddeld 70 procent van de vuurwerkgerelateerde zaken was een jongere betrokken die onder de 25 was. Het overgrote deel was tussen de 12 en 17 jaar.

De cijfers komen uit 2023, omdat december meestal de maand is waarin de meeste incidenten worden geregistreerd. Daarom is er nog geen compleet beeld van 2024.

In de weken voor de jaarwisseling vindt de politie veel opgeslagen vuurwerk in schuurtjes, garages of zelfs in woningen. In veel gevallen gaat het om illegaal zwaar vuurwerk. In Doetinchem werd eerder deze week een flinke partij gevonden waardoor omwonenden hals over kop hun huis uit moesten. In de video hierboven vertellen zij hierover.

Roekeloos gedrag

Volgens Tolga Koklu, verantwoordelijk voor de vuurwerkaanpak bij de politie, gedragen jongeren zich vaak roekeloos met vuurwerk. “Ze brengen zichzelf en anderen in gevaar,” zegt Koklu. Het gooien van zwaar vuurwerk naar hulpverleners leidt regelmatig tot ernstig letsel, zoals gehoorschade. Koklu benadrukt dat jongeren zich vaak niet bewust zijn van de consequenties van hun acties.

Een punt van zorg is het gemak waarmee jongeren via sociale media aan vuurwerk kunnen komen. Ouders hebben vaak geen idee wat hun kinderen aanschaffen of waar het opgeslagen wordt. “Een partij cobra’s onder een bed is levensgevaarlijk,” aldus Koklu. Dit kan grote risico’s opleveren voor bewoners en omwonenden.

De politie heeft in 2024 al ruim 80.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. De focus op het bestrijden van de handel in zwaar professioneel vuurwerk blijft onverminderd doorgaan. Volgens de korpsleiding zijn er ook meer dan duizend aanslagen met vuurwerk geregistreerd, een stijging ten opzichte van vorig jaar.

'Ook taak van de ouders'

Koklu roept ouders op alert te zijn en jongeren bewust te maken van de gevaren. “Er ligt ook een taak voor opvoeders om hun kinderen te wijzen op de risico’s van vuurwerk,” zegt hij. Daarnaast benadrukt de politie dat strengere handhaving nodig blijft om gevaarlijke situaties te voorkomen.

