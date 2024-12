Wijk Doetinchem onder de indruk van vuurwerkvondst: 'Geen prettig idee'

De bewoners van de Perebloesem in Doetinchem zijn erg geschrokken over het nieuws dat er zwaar illegaal vuurwerk was aangetroffen in de wijk. Maandag werden er tussen de 20 en 25 woningen ontruimd vanwege deze gevaarlijke situatie. Eenmaal terug in hun woningen moeten sommige buurtbewoners even op adem komen.

Het is maandagochtend rond 10.30 uur als de Perebloesem in de Gelderse straat volstroomt met politie, brandweer en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). "Ik was in de keuken bezig en ineens hoorde ik gebonk op het raam", zegt een buurvrouw. "Toen stond de politie ineens hier, of ik alsjeblieft mijn huis wilde verlaten." Er flitsen bij haar gelijk de meest nare gedachten door het hoofd. "Ik zie dus net het beeld van Purmerend voor mij. Dat kan dus hier in principe ook gebeuren. Dat is geen prettig idee."

Wie het relaas van een andere buurvrouw hoort, zal vast blij zijn dat de eigen buurt niet getroffen is door een soortgelijk voorval: "We kregen te horen: 'snel, snel!'", zegt ze terwijl ze naar de deurbelcamera wijst. Ze gaat als een speer naar buiten, ook omdat de hulpdiensten aandringen. "Ik liep naar buiten en heb alles open laten staan. Mijn kleindochter riep nog: 'mijn konijn moet mee!'. Die heeft ze toen gauw in een doos gedaan en toen waren we buiten."

Een dag na de ontdekking is zijn de oma en haar kleinkinderen nog steeds onder de indruk van de hele situatie. "We schrokken. Mijn kleinkinderen zijn ook erg geschrokken."

De hulpdiensten hebben het vuurwerk gelukkig snel veilig kunnen stellen en in het buitengebied tot ontploffing kunnen brengen. Om hoeveel vuurwerk het precies gaat is nog niet helder. Een bewoner wordt verantwoordelijk gehouden voor het voorval. De politie heeft het incident nog in onderzoek.