Daphne verloor haar broer Daniël door zwaar vuurwerk: 'Koop het niet!'

Dit jaar is er nu al bijna meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan vorig jaar. Daphne Kanselaar verloor haar tweelingbroer Daniël in december 2022 door een explosie van zwaar vuurwerk. De lont was te kort, en het ongeluk kostte hem zijn leven. Ze waarschuwt nu voor de gevaren. "We hebben geen afscheid kunnen nemen. Het heeft mijn ouders gebroken, en de pijn blijft", vertelt Daphne. "Siervuurwerk en rotjes, we begrijpen het, dat deden wij vroeger ook, maar dit soort bommen..."

Op 17 december 2022 sloeg het noodlot toe. Daniël was op een feestje toen een mortierbom werd aangestoken, zonder dat er rekening werd gehouden met zijn nabijheid. Door een kort lontje ontplofte het vuurwerk vrijwel direct, met fatale gevolgen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar artsen nog probeerden hem te redden.

"Zijn gezicht was volledig kapot, en de artsen vertelden ons dat zelfs als hij zou overleven, hij nooit meer op dezelfde manier zou kunnen communiceren", vertelt Daphne. De volgende ochtend overleed Daniël aan zijn verwondingen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Aanslagen

De cijfers van de vuurwerkbarometer spreken boekdelen: in week 49 van 2023 werd al 35.633 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dit jaar is dat aantal in dezelfde week meer dan verdubbeld naar 72.347 kilo. De politie en het Openbaar Ministerie geven aan dat deze stijging enerzijds te maken heeft met een toenemend probleem met illegaal vuurwerk, maar anderzijds ook met een toegenomen inzet bij het opsporen ervan. "We zijn er veel mee bezig", zegt een woordvoerder van de politie. "Het is makkelijk verkrijgbaar en wordt op allerlei plekken misbruikt, zelfs bij aanslagen."

Daphne hoopt dat haar verhaal voorkomt dat iemand anders hetzelfde meemaakt. "Dit vuurwerk is levensgevaarlijk", benadrukt ze, terwijl ze het verlies van haar broer blijft verwerken.