Jongens (16 en 17) weer vrij in zaak dood 60-jarige man Schiedam

Crime

Vandaag, 16:27

De twee jongens van 16 en 17 jaar uit Schiedam, die vorige week maandag betrokken waren bij een incident in Schiedam waarbij een 60-jarige man om het leven kwam, komen weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van mishandeling en openlijk geweld met de dood tot gevolg.

De rechter-commissaris heeft maandag besloten dat beide verdachten op vrije voeten komen. De 17-jarige zou een beperkte rol hebben gehad. Bij de 16-jarige ziet de onderzoeksrechter "onvoldoende aanwijzingen dat het handelen van de verdachte tot de dood van het slachtoffer heeft geleid."

Sneeuwballen

Het incident vond plaats op de Van Limburg Stirumstraat in Schiedam. Er ontstond een conflict na het gooien van sneeuwballen. Getuigen hebben volgens het OM verklaard dat over en weer geweld is gebruikt.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht het lichaam van de man. "Duidelijk is geworden dat de kwetsbare gezondheid van het slachtoffer mogelijk een rol heeft gespeeld bij deze tragische afloop", stelt het OM.

Door ANP

