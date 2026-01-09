Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tieners (16 en 17) langer vast na dood van 60-jarige Schiedammer

Crime

Vandaag, 17:43

Link gekopieerd

Twee jongens van 16 en 17 jaar uit Schiedam blijven dit weekend vastzitten in verband met de dood van een 60-jarige plaatsgenoot. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Een rechter heeft beoordeeld dat de verdenking tegen de twee stevig genoeg is om hen langer vast te houden.

Het slachtoffer reed maandag rond het middaguur met zijn auto door de Van Limburg Stirumstraat, in het westen van Schiedam. Volgens de politie ontstond daar een ruzie die begon met het gooien van sneeuwballen. Die woordenwisseling liep uit de hand.

De man zou daarna zijn mishandeld. Er zijn klappen uitgedeeld, maar er is geen sprake geweest van wapens, meldt de politie. Kort na het incident ging het mis met de man, die in zijn auto onwel werd.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en ook een voorbijganger probeerde nog te helpen. Reanimatie mocht niet meer baten: de 60-jarige Schiedammer overleed ter plekke.

Aangehouden

De twee jongens werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling. Zij zouden zijn herkend op camerabeelden uit de omgeving. De politie doet nog verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Maandag moeten de verdachten voor de rechter-commissaris verschijnen. Die beslist of zij langer vast blijven zitten. Ook kan dan meer duidelijk worden over de exacte verdenking tegen de twee.

Lees ook

Dochter van overleden man Schiedam: 'Ik ben trots op jou, pap'
Dochter van overleden man Schiedam: 'Ik ben trots op jou, pap'
Twee jongeren aangehouden om dood man (60) Schiedam na gooien sneeuwballen
Twee jongeren aangehouden om dood man (60) Schiedam na gooien sneeuwballen
Man (60) in Schiedam overleed waarschijnlijk na ruzie om sneeuwballen
Man (60) in Schiedam overleed waarschijnlijk na ruzie om sneeuwballen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.