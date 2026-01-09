Tieners (16 en 17) langer vast na dood van 60-jarige Schiedammer

Twee jongens van 16 en 17 jaar uit Schiedam blijven dit weekend vastzitten in verband met de dood van een 60-jarige plaatsgenoot. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Een rechter heeft beoordeeld dat de verdenking tegen de twee stevig genoeg is om hen langer vast te houden.

Het slachtoffer reed maandag rond het middaguur met zijn auto door de Van Limburg Stirumstraat, in het westen van Schiedam. Volgens de politie ontstond daar een ruzie die begon met het gooien van sneeuwballen. Die woordenwisseling liep uit de hand.

De man zou daarna zijn mishandeld. Er zijn klappen uitgedeeld, maar er is geen sprake geweest van wapens, meldt de politie. Kort na het incident ging het mis met de man, die in zijn auto onwel werd.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en ook een voorbijganger probeerde nog te helpen. Reanimatie mocht niet meer baten: de 60-jarige Schiedammer overleed ter plekke.

Aangehouden

De twee jongens werden donderdag aangehouden op verdenking van mishandeling. Zij zouden zijn herkend op camerabeelden uit de omgeving. De politie doet nog verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Maandag moeten de verdachten voor de rechter-commissaris verschijnen. Die beslist of zij langer vast blijven zitten. Ook kan dan meer duidelijk worden over de exacte verdenking tegen de twee.