Dochter van overleden man Schiedam: 'Ik ben trots op jou, pap'

Al dagen worden er bloemen en kaartjes gelegd op een gedenkplek in Schiedam, waar maandag een 60-jarige man overleed na waarschijnlijk een ruzie over het gooien van sneeuwballen. Onder meer zijn dochter laat via een kaartje van zich horen, meldt RTV Rijnmond. "Je hebt voor altijd een bijzonder plekje in mijn hart."

Op de fietsbrug naast metrostation Nieuwland zijn de afgelopen dagen steeds meer kaarsen, knuffels, bloemen en kaartjes met emotionele boodschappen neergelegd. Een van de kaartjes lijkt afkomstig van de dochter van het slachtoffer. "Zo bijzonder als de sneeuw viel, zo bijzonder ben jij gegaan, papa", staat er in het bericht.

De dochter noemt het overlijden een ongelofelijk gemis en schrijft dat haar vader voor altijd een bijzonder plekje in haar hart heeft. Ze sluit af met: "Ik ben trots op jou, pap. Ik houd zoveel van jou! Liefs, je (grote) kleine meisje." Onder de tekst is een hartje getekend.

Verdachten opgepakt

De man overleed afgelopen maandag. Donderdag maakte de politie bekend dat er twee verdachten zijn aangehouden. Het gaat om jongens van 16 en 17 jaar uit Schiedam. De man overleed waarschijnlijk nadat hij was mishandeld na een ruzie over het gooien van sneeuwballen. Hij werd ter plekke gereanimeerd door hulpdiensten en een voorbijganger, maar kon niet meer worden gered.