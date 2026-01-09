Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dochter van overleden man Schiedam: 'Ik ben trots op jou, pap'

Crime

Vandaag, 09:03

Link gekopieerd

Al dagen worden er bloemen en kaartjes gelegd op een gedenkplek in Schiedam, waar maandag een 60-jarige man overleed na waarschijnlijk een ruzie over het gooien van sneeuwballen. Onder meer zijn dochter laat via een kaartje van zich horen, meldt RTV Rijnmond. "Je hebt voor altijd een bijzonder plekje in mijn hart."

Op de fietsbrug naast metrostation Nieuwland zijn de afgelopen dagen steeds meer kaarsen, knuffels, bloemen en kaartjes met emotionele boodschappen neergelegd. Een van de kaartjes lijkt afkomstig van de dochter van het slachtoffer. "Zo bijzonder als de sneeuw viel, zo bijzonder ben jij gegaan, papa", staat er in het bericht.

De dochter noemt het overlijden een ongelofelijk gemis en schrijft dat haar vader voor altijd een bijzonder plekje in haar hart heeft. Ze sluit af met: "Ik ben trots op jou, pap. Ik houd zoveel van jou! Liefs, je (grote) kleine meisje." Onder de tekst is een hartje getekend.

Verdachten opgepakt

De man overleed afgelopen maandag. Donderdag maakte de politie bekend dat er twee verdachten zijn aangehouden. Het gaat om jongens van 16 en 17 jaar uit Schiedam. De man overleed waarschijnlijk nadat hij was mishandeld na een ruzie over het gooien van sneeuwballen. Hij werd ter plekke gereanimeerd door hulpdiensten en een voorbijganger, maar kon niet meer worden gered.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Twee jongeren aangehouden om dood man (60) Schiedam na gooien sneeuwballen
Twee jongeren aangehouden om dood man (60) Schiedam na gooien sneeuwballen
Man (60) overlijdt na mogelijke mishandeling in Schiedam
Man (60) overlijdt na mogelijke mishandeling in Schiedam

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.