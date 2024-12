Jongen (17) met geweld ontvoerd in Amsterdam en overgoten met vloeistof

Een 17-jarige jongen is zondagavond door drie mannen met geweld ontvoerd in een auto vanaf de Rijnstraat in Amsterdam. Vervolgens is de jongen mishandeld in het Amsterdamse Bos. Daar moest hij zich ook uitkleden en werd hij met een vloeistof overgoten, waarna de ontvoerders dreigden hem in brand te steken.

Vrijgelaten

De ontvoerde jongen is uiteindelijk vrijgelaten. Hoelang hij ontvoerd is geweest kan de politiewoordvoerder niet zeggen. Inmiddels zijn drie Amsterdammers aangehouden in de zaak, twee van 19 en één van 18 jaar oud. De ontvoerders filmden hoe de jongen zich uitkleedde in het bos.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. De politie kan niet toelichten hoe het slachtoffer er momenteel aan toe is.

De jongen werd zondagavond rond 20.30 uur in een zwarte driedeursauto getrokken. Hij riep hierbij nog om hulp. De politie neemt de zaak hoog op en noemt het een ernstige ontvoering. Er wordt onderzoek gedaan en de politie roept getuigen op zich te melden.

