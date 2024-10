Kat Mickey weer veilig thuis na ontvoering op klaarlichte dag

Het bizarre verhaal van de ontvoerde kat Mickey uit Rozenburg heeft een onverwachte wending gekregen. De zwarte poes, die zaterdag op klaarlichte dag werd meegenomen in een rode auto, is maandag teruggevonden in Rotterdam-Delfshaven. De vrouw die Mickey had meegenomen, werd door de politie staande gehouden.

Het dier werd levend en wel in haar woning aangetroffen. De vreugde was echter van korte duur toen Mickey tijdens de reddingsactie uit de armen van een agente ontsnapte, wat leidde tot een nieuwe zoektocht naar de kat. Haar baasje, Miranda van Weel, bleef hoopvol en heeft haar geliefde kat uiteindelijk zelf kunnen vangen.

Ontvoering vastgelegd op camera

Beelden van de ontvoering, gemaakt door de beveiligingscamera van een buurvrouw, verspreidden zich razendsnel op sociale media. Op de beelden is te zien hoe een man uit een rode auto stapt en Mickey grijpt, nadat ze probeerde weg te rennen. Bekijk de beelden in de video bovenaan dit artikel.

De vrouw die de kat meenam, zal later door de politie worden uitgenodigd voor een gesprek. Voor nu is Mickey gelukkig weer veilig thuis.