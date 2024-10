Schokkende beelden: kat Mickey op klaarlichte dag ontvoerd in Rozenburg

Op sociale media gaan beelden rond van een kat die wordt ontvoerd door mensen in een rode auto in Rozenburg. Het dier werd zaterdag op klaarlichte dag van straat geplukt. Baasje Miranda van Weel is radeloos: "Ik wil niet weten hoe Mickey zich voelt, het is zo zielig voor haar," zegt ze tegen Hart van Nederland.

Op de beelden, die door de beveiligingscamera van de buurvrouw zijn gemaakt, is te zien dat de zwarte kat nietsvermoedend over de Esdoornlaan wandelt, wanneer er een rode auto langs komt rijden. Het voertuig remt af en komt vervolgens helemaal tot stilstand. Een man stapt uit vanaf de achterbank en probeert de aandacht van de kat te trekken. Dat lukt, en de kat blijft staan.

Als de man dichterbij komt, probeert het hulpeloze dier weg te rennen. Maar helaas is Mickey niet snel genoeg: de man grijpt de kat bij zijn nek en drukt het diertje naar de grond. Vervolgens tilt hij de kat op en rent terug naar de auto, waar een zichtbaar blije vrouw op de passagiersstoel zit te wachten. Hierna rijden ze weg.

'Probeerde weg te komen'

Miranda merkt al snel dat er iets mis is, omdat Mickey niet reageert op haar roepen: "Toen heb ik contact opgenomen met mijn buurvrouw en gevraagd of ik de camerabeelden kon zien. Ik dacht: ach, mijn hart. Ik zag dat ze probeerde weg te komen, maar werd gegrepen," aldus de aangeslagen eigenaar.

Inmiddels is de video van de ontvoering al ruim zeventigduizend keren bekeken en leeft het hele dorp mee: "Ik hou hoop, omdat er zoveel reacties uit het dorp zijn gekomen en iedereen actief meezoekt." Het bezorgde baasje heeft aangifte gedaan; de politie kan dat bevestigen.