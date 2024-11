Politie geeft herkenbare beelden van drie relschoppers Amsterdam vrij

De politie heeft beelden vrijgegeven waarop drie relschoppers, die betrokken zouden zijn bij de ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam, herkenbaar te zien zijn. In eerste instantie werden vijf verdachten gezocht. Zij hadden vanaf dinsdag, na een oproep in Opsporing Verzocht, tot vrijdag de tijd om zich te melden. Twee van hen zijn geïdentificeerd; de overige drie staan nu herkenbaar online.

Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel zei eerder al tegenover de camera van Hart van Nederland dat daders van geweld in Amsterdam worden opgespoord en gestraft. Deze video staat bovenaan dit artikel.

Op sociale media laat de politie weten dat de twee geïdentificeerde verdachten inmiddels ook zijn aangehouden. Na de uitzending van Opsporing Verzocht kregen ze meerdere tips binnen. In totaal heeft de politie 29 mensen in beeld die betrokken waren bij het zware geweld in de hoofdstad. De beelden van de overige 24 verdachten worden volgens de politie ook 'op korte termijn' naar buiten gebracht, waarbij ook deze in eerste instantie vervaagd zullen zijn.

Straffen

Tijdens de relavond was het voor de politie bijzonder lastig om direct in te kunnen grijpen. De verdachten gebruikten een hit-and-runstrategie: ze sprongen vanuit steegjes om anderen aan te vallen en vluchtten vervolgens op scooters en fatbikes. Dankzij onder andere camerabeelden is het nu toch mogelijk opsporing te laten plaatsvinden. Justitieminister Van Weel omschreef het geweld eerder al als antisemitisch en beloofde de daders op te zullen gaan sporen en te gaan straffen.