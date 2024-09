Rust terug bij hoofdbureau politie Amsterdam, gemeente veroordeelt acties

Bij het hoofdbureau van de politie in het centrum van Amsterdam is de rust teruggekeerd. Ajax-supporters richtten daar zondagmiddag vernielingen aan bij een protest tegen de politieacties voor een vroegpensioenregeling. Volgens een politiewoordvoerder werd een slagboom afgebroken en naar het cellencomplex gegooid. Ook werden politiefietsen gesloopt.

Het protest begon om 14.30 uur op het Leidseplein. Daar werd door betogers meermaals zwaar vuurwerk afgestoken en werden trams belaagd. Bij het protest waren naar schatting honderden mensen. De mobiele eenheid greep in en voerde charges uit. Agenten gebruikten onder meer de wapenstok. Er zijn mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat.

'Helemaal klaar mee'

Supportersverenigingen van Ajax betoogden op het Leidseplein tegen de politiestakingen tijdens duels van Ajax. De Ajax Supporters Delegatie zei er "helemaal klaar" mee te zijn dat wedstrijden van de Amsterdamse voetbalclub "continu doelwit zijn van dit soort politieacties".

De gemeente Amsterdam heeft geen goed woord over voor de Ajax-fans die de vernielingen aanrichtten bij het politiebureau in de hoofdstad. "Ongelofelijk triest dat deze zogenaamde Ajax-supporters zich zo hebben misdragen in onze stad", zegt locoburgemeester Marjolein Moorman. "Hiermee bewijst deze groep zogenaamde supporters voetbal en Ajax geen dienst."

Hart van Nederland/ANP