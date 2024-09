Ajax-supporters demonsteren tegen politiestakingen, mobiele eenheid ingezet

Een paar honderd Ajax-supporters hebben zich op het Leidseplein in Amsterdam verzameld. Daar demonstreren zij sinds 14.30 uur tegen de politiestakingen waardoor de Amsterdamse club zondag voor de tweede keer in korte tijd een duel afgelast zag worden. Er wordt vuurwerk afgestoken, mensen houden rode fakkels omhoog en er worden leuzen geroepen.

De demonstranten verplaatsten zich in de loop van de middag naar het hoofdbureau van de politie en richtten daar vernielingen aan, op dat moment kwam de ME in actie om de demonstratie te beëindigen.

Sommige supporters hebben een Ajax-shirt aan, velen hebben een blikje bier in de hand. Ook wappert iemand met een Ajax-vlag. Verder hebben mensen een vlag aan het monument voor Peter R. de Vries gehangen, met daarop de tekst 'AFCA Cant be stopped'. Mensen staan in een kring en zingen liedjes. Sommige aanwezigen hebben hun gezicht deels bedekt.

De betogers blokkeren de trambaan, waardoor drie trams er niet langs kunnen. Volgens een trambestuurder blijven de trams tot na de actie staan en worden andere trams omgeleid.

Politiestaking

De Amsterdamse ploeg zou zondagmiddag tegen FC Utrecht spelen in de ArenA, maar omdat er geen politie bij is door de actie voor een vroegpensioenregeling, gaat die wedstrijd niet door. De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) gelastte de wedstrijd af, omdat de veiligheid van de spelers en supporters en de openbare orde in de stad niet konden worden gegarandeerd.

Hart van Nederland/ANP