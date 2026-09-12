Duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden in bestelbus in Geffen

De politie heeft vrijdagavond bij een controle van een bestelbus in Geffen duizenden stuks zwaar illegaal vuurwerk gevonden. In een loods in Heesch troffen agenten vervolgens nog meer zwaar illegaal vuurwerk, drugs en airsoftwapens aan. Dat meldt de politie op Facebook.

De bestelbus trok in de omgeving van Geffen de aandacht van surveillerende agenten vanwege opvallend rijgedrag. De agenten gaven de bestuurder een stopteken en controleerden het voertuig. In de bus lagen veel kartonnen dozen met daarin duizenden stuks illegaal vuurwerk, waaronder veel cobra's.

De politie voert de strijd tegen dit vuurwerk op en liet vrijdag tijdens een grote demonstratie zien wat de explosieven kunnen aanrichten:

2:02 Politie is klaar met zwaar vuurwerk en laat zien wat het kan aanrichten

Meer vuurwerk, drugs en airsoftwapens gevonden in loods

Na de vondst gingen agenten naar een loods in Heesch die werd gehuurd door de 41-jarige bestuurder van de bestelbus. Daar vonden ze nog meer vuurwerk en verdovende middelen. Ook troffen ze airsoftwapens aan die volgens de politie niet van echte wapens te onderscheiden waren.

De 41-jarige man uit Geffen is voor meerdere strafbare feiten aangehouden en zit in hechtenis.

Politie waarschuwt voor cobra's als explosief

"Als cobra's met de kracht van een explosief vervoerd worden of ergens neergelegd worden, brengt dat enorme risico's met zich mee. Voor de makers en de mensen die het vervoeren, maar ook voor nietsvermoedende omstanders. Huizen kunnen zwaar beschadigd raken en het letsel kan dodelijk zijn", schrijft de politie op Facebook.

Volgens de politie is de handel in illegaal vuurwerk een steeds lucratiever verdienmodel voor criminelen en hun netwerken geworden. Ook zouden cobra's steeds vaker als explosief worden gebruikt.