Politie voert vuurwerkcontroles flink op voor jaarwisseling

De politie gaat de komende maanden meer controleren op vuurwerk dan in andere jaren. Dat zei korpschef Janny Knol vrijdag na een vuurwerkdemonstratie in het Brabantse Riel. Sinds 1 augustus geldt in Nederland een algeheel vuurwerkverbod.

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Knol verwacht dat de controles in aanloop naar de jaarwisseling verder worden opgevoerd. Het doel is volgens haar "om overal daar waar het nog is het ook echt al uit de samenleving te halen." Aan de grenzen werkt de politie daarvoor samen met lokale buitenlandse politiekorpsen. Ook worden camera's en drones ingezet om zoveel mogelijk vuurwerk vooraf in beslag te nemen.

Door het vuurwerkverbod verwacht de politie dat de komende jaarwisseling anders verloopt. "Ik hoop dat heel veel mensen zich netjes aan dat vuurwerkverbod gaan houden, daar heb ik ook veel vertrouwen in", zei Knol. "Aan de andere kant, ik weet dat er ook mensen zijn die zich daar niet aan gaan houden."

Eind vorig jaar ging Hart van Nederland een dagje mee met een speciaal politieteam dat Nederlanders volgt die in België vuurwerk kopen. Dat doet het team door met een drone alles vast te leggen, zodat agenten auto's van vuurwerkkopers staande kunnen houden. In de bovenstaande video zie je hoe dat werkt.

Politie kijkt per gebied naar aanpak

Ook lokaal wordt gekeken welke aanpak nodig is. Volgens Nationaal Coördinator Vuurwerk Ko Minderhoud vraagt een stadswijk bijvoorbeeld om een andere aanpak dan hechte gemeenschappen zoals Staphorst en Urk of het landelijk gebied. In kleinere gemeenschappen wil de politie vooraf meer met lokale groepen in gesprek.

Daarnaast wordt bekeken hoe de Mobiele Eenheid wordt ingezet. "Maar het gaat ook over de wijze waarop we de Mobiele Eenheid (ME) klaarzetten, of we verspreid of juist als groep optreden en welke voertuigen we precies waar nodig hebben", zegt Minderhoud.