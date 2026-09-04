Meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd in eerste inzameldagen

Nederlanders hebben in de eerste dagen van de landelijke vuurwerkinzameling al meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De actie is opgezet omdat consumentenvuurwerk vanaf de komende jaarwisseling in heel Nederland verboden is.

Dinsdag stond het mobiele inzamelpunt in het Zeeuwse Terneuzen. Daar leverden negen mensen samen ruim 10 kilo vuurwerk in. Het ging onder meer om rotjes, pijltjes en zogeheten shots. Ook werd bijna een kilo vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers, afgegeven.

Vorige maand ging officieel het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten in. Daarmee is het vanaf komende jaarwisseling niet langer toegestaan om consumentenvuurwerk te kopen of af te steken:

0:38 Vuurwerkverbod gaat officieel in: geen vuurwerk meer te koop

Ruim 103 kilo vuurwerk ingeleverd in Middelburg

De grootste hoeveelheid werd woensdag ingezameld in Middelburg. Daar kwam ruim 103 kilo vuurwerk binnen. Naast regulier consumentenvuurwerk ging het ook om noodsignalen, nat geworden vuurwerk en vuurwerk met flitspoeder. Donderdag werd in Venlo nog eens 26,5 kilo opgehaald. Daarmee komt het totaal van de eerste dagen uit op iets meer dan 140 kilo.

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Het mobiele inzamelpunt staat vrijdag in Lochem. Daarna gaat het naar Maastricht, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De inzamelingsactie loopt nog tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling geldt voor het eerst een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan.

Bijna 1500 stuks verboden vuurwerk gevonden in Wemeldinge

Terwijl mensen vrijwillig vuurwerk inleveren, trof de politie donderdag een grote partij verboden vuurwerk aan in het Zeeuwse Wemeldinge. In een garagebox werden bijna 1500 stuks aangetroffen. Volgens de politie zat daar ook zwaar vuurwerk uit de hoogste categorie tussen. Er is niemand aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Uit cijfers van het Openbaar Ministerie blijkt dat tot half juli dit jaar bijna 29.000 kilo vuurwerk is onderschept. Vorig jaar was dat in dezelfde periode nog ongeveer 55.000 kilo.