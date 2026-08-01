OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vuurwerkverbod gaat zaterdag in: wat als je nog vuurwerk hebt?

Beleid

Vandaag, 09:15

Link gekopieerd

Hoewel de jaarwisseling nog ver weg is, gaat zaterdag officieel het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten in. Daarmee is het vanaf komende jaarwisseling niet langer toegestaan om consumentenvuurwerk te kopen of af te steken. Als je nog vuurwerk thuis hebt liggen, kun je dat inleveren.

De Tweede Kamer stemde in 2025 al in met het verbod op initiatief van PRO en de Partij voor de Dieren. Staatssecretaris Annet Bertram (Milieu) heeft nu het definitieve besluit genomen waarmee de wet officieel van kracht wordt.

Dit verandert er

Het verbod geldt voor consumentenvuurwerk. Categorie 1-vuurwerk, zoals knalerwtjes en sterretjes, blijft wel toegestaan.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Ook blijven uitzonderingen mogelijk voor professionele vuurwerkshows en gezamenlijke vuurwerkactiviteiten. Vuurwerkverenigingen kunnen daarvoor een ontheffing aanvragen bij hun gemeente. Daarbij gelden dezelfde afstandsregels als voor professionele vuurwerkshows en moet de vereniging een lokale binding hebben met de plek waar het vuurwerk wordt afgestoken.

Wat als je nog vuurwerk hebt?

Mensen die nog consumentenvuurwerk in huis hebben, mogen dat niet meer afsteken. Er komen inleverdagen waarop het vuurwerk kan worden ingeleverd.

Voordat het verbod officieel kon ingaan, moest het kabinet onder meer de compensatie voor vuurwerkhandelaren regelen, afspraken maken over gezamenlijke vuurwerkshows en een plan opstellen voor de handhaving. Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden het verbod nog een jaar uitstellen, maar daarvoor was geen meerderheid.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Volledig vuurwerkverbod in ruim een kwart van de gemeenten
Volledig vuurwerkverbod in ruim een kwart van de gemeenten
Delft verleent komende jaarwisseling geen toestemming voor vuurwerkshows
Delft verleent komende jaarwisseling geen toestemming voor vuurwerkshows
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.