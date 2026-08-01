Vuurwerkverbod gaat zaterdag in: wat als je nog vuurwerk hebt?

Hoewel de jaarwisseling nog ver weg is, gaat zaterdag officieel het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten in. Daarmee is het vanaf komende jaarwisseling niet langer toegestaan om consumentenvuurwerk te kopen of af te steken. Als je nog vuurwerk thuis hebt liggen, kun je dat inleveren.

De Tweede Kamer stemde in 2025 al in met het verbod op initiatief van PRO en de Partij voor de Dieren. Staatssecretaris Annet Bertram (Milieu) heeft nu het definitieve besluit genomen waarmee de wet officieel van kracht wordt.

Dit verandert er

Het verbod geldt voor consumentenvuurwerk. Categorie 1-vuurwerk, zoals knalerwtjes en sterretjes, blijft wel toegestaan.

Ook blijven uitzonderingen mogelijk voor professionele vuurwerkshows en gezamenlijke vuurwerkactiviteiten. Vuurwerkverenigingen kunnen daarvoor een ontheffing aanvragen bij hun gemeente. Daarbij gelden dezelfde afstandsregels als voor professionele vuurwerkshows en moet de vereniging een lokale binding hebben met de plek waar het vuurwerk wordt afgestoken.

Wat als je nog vuurwerk hebt?

Mensen die nog consumentenvuurwerk in huis hebben, mogen dat niet meer afsteken. Er komen inleverdagen waarop het vuurwerk kan worden ingeleverd.

Voordat het verbod officieel kon ingaan, moest het kabinet onder meer de compensatie voor vuurwerkhandelaren regelen, afspraken maken over gezamenlijke vuurwerkshows en een plan opstellen voor de handhaving. Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden het verbod nog een jaar uitstellen, maar daarvoor was geen meerderheid.