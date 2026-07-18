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Volledig vuurwerkverbod in ruim een kwart van de gemeenten

Beleid

Vandaag, 11:08

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In zeker 99 gemeenten in Nederland geldt tijdens de komende jaarwisseling een volledig vuurwerkverbod. Dat is ruim een kwart van de 342 gemeenten. Naar verwachting komen daar nog meer gemeenten bij. Dat blijkt uit een rondvraag van het AD en zeven regionale kranten. Bij een volledig vuurwerkverbod mogen ook verenigingen geen vuurwerk afsteken.

Volgens de krant geldt het volledige verbod vooral in steden. Eindhoven, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Zwolle hadden al een verbod. Daar komen onder meer Amsterdam, Breda, Delft, Deventer, Leiden en Rotterdam bij. Redenen hiervoor zijn onder meer een gebrek aan capaciteit om aanvragen te beoordelen en onvoldoende handhavingspersoneel tijdens de jaarwisseling.

Volgens vuurwerkslachtoffer Jan gaat een verbod weinig tot niets uithalen. Hij vertelde daarover in de video bovenaan.

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Ontheffing aanvragen

Het verbod is vastgelegd in de Wet veilige jaarwisseling. Verenigingen en stichtingen kunnen wel een ontheffing aanvragen, maar daar zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Zo mag per kern maximaal één ontheffing worden verleend. Minstens 41 gemeenten gaan zulke aanvragen beoordelen en kunnen in sommige gevallen toestemming geven. Nog eens 56 gemeenten hebben hierover nog geen besluit genomen.

Door Redactie Hart van Nederland

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