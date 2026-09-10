Politie vindt 22.000 kilo illegaal zwaar vuurwerk: zes verdachten opgepakt

De politie heeft zes verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar de handel in zwaar illegaal vuurwerk. Daarbij werd ruim 22.000 kilo vuurwerk in beslag genomen, waaronder cobra's, dumbums en shells.

In het onderzoek zijn twee hoofdverdachten opgepakt: een 56-jarige man uit Hengelo en een 65-jarige man uit het Duitse Gildehaus. Volgens de politie verkochten zij grote hoeveelheden zwaar vuurwerk vanuit Duitsland aan handelaren in Nederland.

Bunker als opslagplek

Begin maart werden woningen en opslagplaatsen doorzocht in Hengelo, Zwolle en Duitsland. Daarbij werd ongeveer 1.800 kilo vuurwerk gevonden. De grootste vangst was in een voormalige munitiebunker in het Duitse Reken, waar 20.000 kilo zwaar vuurwerk lag opgeslagen. Mogelijk was dat bestemd voor de Nederlandse markt.

De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod:

1:03 Politie jaagt op illegaal vuurwerk

Meer verdachten opgepakt

Ook vier vermoedelijke afnemers van het vuurwerk zijn opgepakt. Het gaat om mannen uit Hengelo, Zwolle, Borne en Markelo. Bij hen werd nog eens ruim 500 kilo verboden vuurwerk aangetroffen. Volgens de politie gaat het niet om normaal consumentenvuurwerk. Dit soort zware knallers wordt steeds vaker gebruikt bij explosies en bedreigingen en kan ernstig letsel en grote schade veroorzaken. Daarom wordt niet alleen gekeken naar de mensen die explosieven plaatsen, maar ook naar de handelaren die het vuurwerk Nederland binnenbrengen.