Onrust in Hoogeveen door jonge overlastgevers: burgemeester doet beroep op ouders

In het Drentse Hoogeveen is het al wekenlang hommeles. De plaats wordt geteisterd door groepen jongeren die voor veel overlast zorgen. Via een woordvoerder laat burgemeester Martijn Breukelman van Hoogeveen weten dat de maat inmiddels meer dan vol is.

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Het bericht volgt op een nieuwe avond vol ongeregeldheden, waarbij vijf mensen zijn aangehouden en de politie ook 23 boetes uitdeelde. Drie van de aangehoudenen zijn minderjarig.

De gemeente laat weten dat het vooral om jongeren tussen de 12 en 17 jaar gaat. Ze crossen rond op fatbikes, gooien vuurwerk naar medebewoners en intimideren voorbijgangers. De afgelopen weken zijn er meerdere jongeren opgepakt, twee fatbikes in beslag genomen en tientallen boetes uitgedeeld. Ook hebben drie jongeren een gebiedsverbod gekregen.

In de onderstaande video vertellen een paar jongeren uit Hoogeveen hoe ze zelf naar de overlast kijken:

1:41 Overlastgevende jongeren Hoogeveen deinzen nergens voor terug: 'Moet je niet hierheen komen'

Beroep op de ouders

Burgemeester Breukelman vraagt de ouders van de probleemjongeren om hun verantwoordelijkheid te nemen. De ouders zijn in zijn ogen namelijk grotendeels verantwoordelijk voor het gedrag van hun kroost.

De politie is zowel in uniform als onopvallend aanwezig in het centrum: "Vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en rol zetten we ons gezamenlijk in voor het herstellen en behouden van de rust en veiligheid in het centrum."