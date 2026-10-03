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Jongeren Sittard gooien gericht met zwaar vuurwerk, eentje opgepakt

Jongeren Sittard gooien gericht met zwaar vuurwerk, eentje opgepakt

Crime

Vandaag, 15:58

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. De jongen wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de Markt in Sittard.

De afgelopen weken zijn er bij de politie meerdere meldingen binnengekomen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien hierbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen.

De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Hij werd door agenten herkend als een van de jongeren die met vuurwerk gooiden. Vanwege zijn leeftijd doet de politie verder geen uitspraken. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het is nog niet duidelijk welke straf de aangehouden jongen boven het hoofd hangt, maar welke straffen er zijn zie je in onderstaande video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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