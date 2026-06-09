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Werken maatregelen Dijksma tegen overlastgevende jongeren in Utrecht?

Beleid

Vandaag, 10:10

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Gemeenten en politie hebben steeds meer moeite om jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit aan te pakken. In Utrecht liep de situatie de afgelopen maanden meerdere keren uit de hand. Vooral in wijken als Overvecht en Kanaleneiland zorgden jongeren voor onrust met brandstichting, vernielingen en het afsteken van zwaar vuurwerk richting hulpverleners.

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Om de problemen terug te dringen heeft burgemeester Sharon Dijksma een pakket aan maatregelen aangekondigd. Twee van de opvallendste onderdelen zijn een dwangsom van 2500 euro voor jongeren die betrokken zijn bij ernstige overlast of rellen en het nog meer inzetten van straatcoaches en buurtvaders.

Werken de maatregelen, of blijft het pappen en nathouden? In de video hierboven gaat Nieuws van de Dag-verslaggever Suzette Nesselaar naar Overvecht om te peilen wat inwoners van de maatregelen van Dijksma vinden.

Verdeelde reacties over aanpak

De nieuwe aanpak zorgt voor discussie. Critici vinden dat de gemeente te veel inzet op gesprekken en begeleiding. Volgens hen moeten zowel jongeren als hun ouders harder worden aangepakt als zij betrokken zijn bij overlast en criminaliteit.

In Overvecht zijn de meningen verdeeld. Bewoners klagen over intimidatie, vuurwerkoverlast, gevaarlijk rijgedrag en een gevoel van onveiligheid op straat. Sommigen vinden de financiële straf terecht en pleiten zelfs voor strengere maatregelen.

Anderen betwijfelen juist of een dwangsom veel verschil gaat maken. Tegelijk klinkt vanuit bewoners en politici de oproep om jongeren al op jonge leeftijd uit de criminaliteit te houden. Volgens betrokkenen proberen criminelen steeds vaker jonge kinderen te ronselen voor strafbare activiteiten.

Door Redactie Hart van Nederland

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