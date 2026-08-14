Maastrichtse wijk Malberg wekenlang veiligheidsrisicogebied na onrust

De wijk Malberg in Maastricht blijft de komende zes weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Locoburgemeester Manon Fokke heeft besloten de maatregel, die eerder voor een periode van 12 uur gold, te verlengen. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. De politie is "zichtbaar aanwezig" in de wijk en agenten mogen preventief fouilleren.

Eerder gold de maatregel al van donderdag 17.00 uur tot vrijdag 05.00 uur nadat het woensdagavond onrustig was in de wijk. Volgens De Limburger en L1 Nieuws trok toen een groep van tientallen jongeren door de wijk. Zij zorgden voor geluidsoverlast, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Locoburgemeester Fokke noemde dat "onacceptabel". "Een groep jongeren zorgt voor overlast en gevoelens van onveiligheid in de wijk. Dat laten we niet gebeuren."

Twee aanhoudingen

De politie heeft twee minderjarigen aangehouden na de ongeregeldheden. De een werd woensdagavond aangehouden voor brandstichting, de ander donderdagavond voor brandstichting en openlijke geweldpleging. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.