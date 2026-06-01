Nieuwe bevoegdheid voor boa's moet jongeren strafblad besparen

Jongeren die de fout ingaan en worden betrapt door een boa, krijgen vanaf maandag niet meer standaard een boete. Er verandert namelijk iets in de werkwijze van buitengewoon opsporingsambtenaren.

Het gaat onder meer om jongeren die overlast veroorzaken op straat of alcohol bij zich hebben. Tot nu toe konden boa's in zulke situaties alleen een boete uitschrijven. Bij een boete krijgt een jongere in sommige gevallen een strafblad, met mogelijk nare gevolgen voor de toekomst.

Geen strafblad

Vanaf nu hebben boa's er een extra mogelijkheid bij. Zij kunnen jongeren namelijk ook doorverwijzen naar Halt voor een pedagogische maatregel. In dat geval krijgen ze geen strafblad.

Na een half jaar wordt bekeken of de nieuwe werkwijze succesvol is. Op basis daarvan wordt gekeken hoe het vervolg eruitziet.