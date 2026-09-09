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Bewoners Asser wijk bang voor jongeren: 'Blij als het regent'

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:42

Bewoners van de Asser wijk Pittelo voelen zich onveilig door aanhoudende overlast van een groep jongeren. Er zijn meldingen van vernielingen, zwaar vuurwerk, diefstal en intimidatie. Een buurtbewoner kreeg bij de woning te maken met vernielingen: "De groep houdt ons enorm in de gaten."

Uit angst voor de eigen veiligheid wil de bewoner alleen anoniem het verhaal doen bij Hart van Nederland. Er is twee keer aangifte gedaan van vernieling. "De politie doet niks met de aangifte. Geen capaciteit, zeggen ze."

'Blij als het regent'

Gemeenteraadslid Tirza van Brakel van eenmansfractie Van Brakel heeft vorige week vrijdag schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Samen met bewoners maakte ze een tijdlijn van incidenten vanaf 2025. Daarin staan onder meer meldingen van vernielingen en diefstal en signalen van drugshandel.

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"Buurtbewoners zijn zo bang om hun verhaal te doen", zegt Van Brakel. Volgens haar zijn sommige bewoners zelfs blij met slecht weer. "Als het regent komen de jongeren namelijk niet langs."

Van Brakel wil van de burgemeester weten waarom eerdere meldingen nog niet hebben geleid tot een merkbare en structurele afname van de overlast. Ook vraagt ze welke extra maatregelen de gemeente gaat nemen en wanneer bewoners daarvan resultaat kunnen merken. Het gemeentebestuur wilde tegenover Hart van Nederland niet reageren.

Door Redactie Hart van Nederland
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