Hagenaars bij grenscontrole betrapt met kofferbak vol vuurwerk

Nu de grenscontroles aan onze kant van de landsgrenzen ingesteld zijn, is het ook oppassen geblazen voor de Nederlanders die graag vuurwerk bij de zuiderburen halen. Twee Hagenaars probeerden het donderdagochtend, maar hebben het geweten: bij grensovergang Hazeldonk werden ze eruit geplukt door politie, douane en marechaussee.

Het gekochte (sier)vuurwerk ter waarde van zevenhonderd euro zijn ze kwijt en daarnaast krijgen ze ook nog eens een boete thuisgestuurd. Dat schrijft Omroep Brabant die bij de controle aanwezig was. Het was de eerste keer - naar eigen zeggen - dat de twee gesnapte Hagenezen vuurwerk over de grens hadden hadden willen halen. "En dan worden we er meteen uitgepikt. Het winkelpersoneel zei nog dat we via deze route moesten rijden omdat de kans op controles binnendoor groter is”, stelt een van de twee tegenover de regionale omroep.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Mensensmokkel

De controles bij de Nederlandse grenzen zijn sinds 9 december ingesteld om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. Gericht worden er auto's uitgepikt die achter motoren van de marechaussee aan moeten rijden en vervolgens bij een mobiele controlepost worden gecontroleerd op reisdocumenten, zoals een geldig ID. Kofferbakken worden alleen gecontroleerd bij verdachte omstandigheden.

De marechaussee voert controles uit aan de grens met België en Duitsland. Dit kan op alle grensovergangen gebeuren en 24 uur per dag. Dit geldt voor lokale wegen en fietspaden, maar ook voor luchthavens en in treinen die vanuit onze buurlanden komen. Waar en wanneer de controles precies plaatsvinden, wordt niet bekend gemaakt.