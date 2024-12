Grenscontroles van start gegaan: dit betekent het voor jou

Iedereen die even een boodschap wil halen in Duitsland of snel wil tanken in België, krijgt er vanaf maandag mee te maken: de grenscontroles. Minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie heeft de tijdelijke controles ingesteld om mensensmokkel en illegale migratie tegen te gaan. Hoe gaat dit in zijn werk?

Inmiddels zijn de eerste auto's tijdens mobiele controles gecontroleerd door de Koninklijke Marechaussee. Zij rijdt met motoren over wegen in de omgeving van de Belgische en Duitse grens. Gericht worden er auto's uitgepikt die achter de motoren aan moeten rijden en vervolgens bij een mobiele controlepost worden gecontroleerd op reisdocumenten, zoals een geldig ID. Kofferbakken worden alleen gecontroleerd bij verdachte omstandigheden.

Lees ook: Grensgemeenten bezorgd en boos om grenscontroles

Fietspaden, luchthaven en in de trein

De marechaussee voert controles uit aan de grens met België en Duitsland. Dit kan op alle grensovergangen gebeuren en 24 uur per dag. Dit geldt voor lokale wegen en fietspaden, maar ook voor luchthavens en in treinen die vanuit onze buurlanden komen. Waar en wanneer de controles precies plaatsvinden, wordt niet bekend gemaakt.

Grootschalige controles

De Koninklijke Marechaussee kan er ook voor kiezen om een statische controle uit te voeren. Hierbij wordt een deel van de snelweg afgesloten en het verkeer over een speciale controlestrook geleid. Op die speciale stroken controleert de marechaussee dan een deel van de voertuigen.

Asiel aanvragen kan

Tijdens de grenscontroles is het voor asielzoekers nog steeds mogelijk om asiel aan te vragen in Nederland, mits ze dat niet al eerder in aan ander EU-land hebben gedaan. Is dat wel het geval, dan worden ze aan dat betreffende land over gedragen. Wanneer mensen niet voldoen aan de inreisvoorwaarden worden ze teruggestuurd naar het land waar ze vandaan komen.

Weinig Marechaussee-personeel

Uit ons Hart van Nederland-panelonderzoek blijkt dat een dikke zeventig procent van de Nederlanders achter de controles staat. Al is het nog maar de vraag hoe streng het er allemaal aan toegaat. Er is namelijk niet genoeg personeel van de Marechaussee om alle overgangen te bemannen. Verantwoordelijk Minister Faber kreeg hier al veel kritiek op.

Op den duur wordt de marechaussee mogelijk ondersteund door collega's uit andere delen van het land. De controles zijn in eerste instantie tijdelijk en duren tot 8 juni 2025.