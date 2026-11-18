Dankzij het snelle ingrijpen van zijn familie is een 87-jarige man uit Haarlem niet opgelicht door een nepagent. De oudere man werd gebeld door iemand die zich voordeed als politieagent en aankondigde langs te komen om waardevolle spullen op te halen. Zijn familie vertrouwde het niet en besloot om de crimineel in de val te laten lopen. De echte politie werd op de hoogte gesteld en die kon vervolgens een jongen (15) uit Amsterdam aanhouden.

De oplichter belde het slachtoffer maandagavond 16 november en hield hem lange tijd aan de lijn. Hij vertelde dat er in een opengebroken auto een briefje met de naam van de Haarlemmer was gevonden. Daarom zou een rechercheur bij hem langskomen om zijn kostbaarheden veilig te stellen. Die agent zou geen uniform dragen, omdat het huis zogenaamd in de gaten werd gehouden.

Het aantal meldingen over nepagenten is de afgelopen jaren blijven stijgen. De burgemeester van Dronten wil zelf kunnen ingrijpen bij nepagenten. In de onderstaande video vertelt hij waarom en hoe hij dat wil aanpakken:

1:23 Burgemeester Dronten willen nepagenten eerder aanpakken met nieuwe regels

Rond 18.10 uur kreeg de politie een melding van de familie, die wist dat de vermeende agent onderweg was naar de woning aan de Spijkerboorweg. De familie wist de verdachte ter plaatse te houden totdat de echte agenten arriveerden. Zij hielden de 15-jarige jongen aan. Volgens de politie zijn er geen waardevolle spullen buitgemaakt.

Politie waarschuwt voor babbeltruc

Volgens de politie gebruiken oplichters dit soort verhalen om slachtoffers bang te maken en te verklaren waarom iemand zonder uniform voor de deur staat. De politie adviseert daarom altijd om een politielegitimatiebewijs te vragen. Een agent in burger moet dat uit zichzelf laten zien. Bij twijfel kunnen mensen 112 bellen om te controleren of ze daadwerkelijk met een agent te maken hebben.

De politie sluit niet uit dat de aangehouden jongen mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt met dezelfde babbeltruc.