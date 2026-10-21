Nepagent neemt sieraden en geld mee bij ouder stel in Emmeloord

Een ouder stel uit Emmeloord is opgelicht door een nepagent. Sieraden, contant geld en een pinpas werden meegenomen om de waardevolle spullen te beschermen tegen inbrekers. Kort daarna komt de dochter van het echtpaar thuis en belt de bank om de pas te blokkeren. Maar dan blijkt er al vijfhonderd euro van de rekening te zijn gehaald. De politie zoekt nu de vrouw die met de pinpas geld heeft opgenomen.

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Het voorval gebeurde op 17 september. De vrouw uit Emmeloord wordt gebeld door een nepagent die aangeeft dat er is ingebroken in de buurt. Twee van de vier personen zouden zijn aangehouden, maar de andere twee zijn ontsnapt. Om de veiligheid van het slachtoffer te garanderen, wil de nepagent waardevolle spullen komen ophalen.

Het slachtoffer stemt hiermee in en niet veel later komt er een koerier die de pinpas, sieraden en 630 euro aan contant geld meeneemt, zo schrijft de politie op haar website. Wanneer de dochter van het echtpaar langskomt, merkt ze meteen dat haar ouders zijn opgelicht. Ze belt de bank om de pas te blokkeren en hoort dan dat er al vijfhonderd euro van de rekening is gepind. De politie beschikt over beelden van de verdachte tijdens het pinnen.

Verdachte op beeld tijdens pinnen

De politie is op zoek naar een lichtgetinte vrouw met een zwarte jas, een broek met gaten en tatoeages in haar hals. Ook had ze tijdens het pinnen lange nepnagels en nepwimpers. Omdat de politie niet zeker weet of de vrouw minderjarig is, zijn de beelden op dit moment nog geblurd. Als de vrouw zich niet uiterlijk 28 oktober meldt of wordt herkend, zal de politie de ongeblurde beelden delen.

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