Oplichters halen bankrekeningen leeg met nieuwe truc via telefoon

Een nieuwe vorm van bankoplichting heeft in drie weken tijd zo'n 170 slachtoffers gemaakt. Daarbij werd ongeveer 380.000 euro buitgemaakt. Oplichters lieten mensen hun bankpas tegen hun telefoon houden, waarna hun rekening werd leeggehaald. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Slachtoffers kregen een telefoontje met een computerstem die waarschuwde voor verdachte betalingen. Wie op 1 drukte, kreeg een zogenaamde bankmedewerker aan de lijn.

Die vertelde dat de bankpas dringend geblokkeerd moest worden. Slachtoffers moesten daarvoor een app downloaden en hun bankpas tegen hun telefoon houden. Oplichters konden daardoor op afstand geld opnemen bij een geldautomaat.

Ook jonge mensen slachtoffer

Volgens de politie kwamen de slachtoffers uit heel Nederland. Ook tientallen twintigers en dertigers trapten in de truc.

Op 6 oktober werden twee mannen uit Vaassen (23) en Ede (25) aangehouden. Zij zouden belangrijke rollen hebben gespeeld bij de oplichting. De verdachten blijven voorlopig nog 90 dagen vastzitten. De politie heeft de servers van de oplichters uitgeschakeld en onderzoekt hun apparatuur.

De politie waarschuwt dat banken nooit vragen om een app te downloaden en je bankpas tegen je telefoon te houden.