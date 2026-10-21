Drie Nederlanders opgepakt voor plofkraak in Zwitserland

Drie Nederlanders zijn maandag in Maartensdijk (Utrecht) opgepakt in verband met een plofkraak in de Zwitserse plaats Beringen. Daar werd die nacht een geldautomaat opgeblazen. In het onderzoek namen de Zwitserse autoriteiten contact op met de Nederlandse en de Duitse politie. Daarbij kwam het drietal in beeld, meldt de politie woensdag.

Het betreft drie mannen uit Utrecht (19 jaar), Zeist (25 jaar) en Hilversum (27 jaar).

De politie ziet in de afgelopen jaren steeds minder plofkraken in Nederland. Dat komt mede doordat banken preventieve maatregelen hebben genomen, onder andere aan de pinautomaten. Wel is er sprake van een verschuiving naar plofkraken in het buitenland, en dan vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, stelt de politie.

Plofkraak in Duitsland

Eind september hield de politie in Amsterdam nog vier verdachten aan na een plofkraak in Duitsland.