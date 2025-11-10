Terug

Gewonde bij schietincident in Haarlem, slachtoffer naar ziekenhuis

Crime

Vandaag, 17:45

Bij een schietincident aan de Tappersweg in Haarlem is maandagmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden.

De politie in de Noord-Hollandse gemeente kreeg maandagmiddag iets na 16.00 uur een melding van een schietincident aan de Tappersweg. Het slachtoffer van het schietincident is volgens een videocorrespondent iets verderop gewond aangetroffen en behandeld in een ambulance.

Onderzoek

Op beelden zijn meerdere hulpdiensten te zien. Het onderzoek naar het schietincident loopt nog. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

