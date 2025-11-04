Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Drie woningen in Tilburg mogelijk beschoten, twee gewonden aangehouden

Crime

Vandaag, 21:05 - Update: 50 minuten geleden

Link gekopieerd

Drie woningen aan de Corellistraat in Tilburg zijn dinsdagavond mogelijk beschoten. Later op de avond meldden twee gewonde personen zich in het ziekenhuis. Volgens de politie hebben zij vermoedelijk iets te maken met het schietincident. Ze zijn aangehouden.

De mogelijke schietpartij gebeurde dinsdag rond 18.30 uur. De politie heeft een deel van de straat afgezet. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang.

Op straat zijn bloedsporen gevonden, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Omdat er dus mogelijk gewonden waren gevallen, heeft de politie contact gehad met het ziekenhuis. Zo kwamen ze de twee verdachten op het spoor.

Later op de avond zouden ook meerdere auto's zijn beschoten in Goirle. Hierbij raakte, zover bekend, niemand gewond. De politie onderzoekt of beide incidenten met elkaar in verband staan. Agenten met zware vesten zijn ter plaatse en onderzoeken de toedracht.

De politie roept getuigen op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Vrouw bespoten met vloeistof na aanspreken jongeren op vuurwerk'
'Vrouw bespoten met vloeistof na aanspreken jongeren op vuurwerk'
Gewonde bij mogelijke steekpartij station Lelystad, verdachte aangehouden
Gewonde bij mogelijke steekpartij station Lelystad, verdachte aangehouden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.