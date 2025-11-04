Drie woningen in Tilburg mogelijk beschoten, twee gewonden aangehouden

Drie woningen aan de Corellistraat in Tilburg zijn dinsdagavond mogelijk beschoten. Later op de avond meldden twee gewonde personen zich in het ziekenhuis. Volgens de politie hebben zij vermoedelijk iets te maken met het schietincident. Ze zijn aangehouden.

De mogelijke schietpartij gebeurde dinsdag rond 18.30 uur. De politie heeft een deel van de straat afgezet. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang.

Op straat zijn bloedsporen gevonden, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Omdat er dus mogelijk gewonden waren gevallen, heeft de politie contact gehad met het ziekenhuis. Zo kwamen ze de twee verdachten op het spoor.

Later op de avond zouden ook meerdere auto's zijn beschoten in Goirle. Hierbij raakte, zover bekend, niemand gewond. De politie onderzoekt of beide incidenten met elkaar in verband staan. Agenten met zware vesten zijn ter plaatse en onderzoeken de toedracht.

De politie roept getuigen op zich te melden.