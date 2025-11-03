Gewonde bij mogelijke steekpartij station Lelystad, verdachte aangehouden

Bij een mogelijke steekpartij bij het station Lelystad Centraal is maandagavond een persoon gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde rond 18.30 uur op het Stationsplein. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Of er ook daadwerkelijk gestoken is, wordt nog onderzocht. Wel is er dus een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte sloeg na het incident op de vlucht, maar werd na een korte achtervolging aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.