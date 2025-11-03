Jongen (15) gewond bij steekpartij in Amsterdam, groot mes gevonden

Een 15-jarige jongen is maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op de Bos en Lommerweg in Amsterdam. De dader is nog op de vlucht. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 16.00 uur, in de buurt van een metrohalte. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat nog niemand is aangehouden.

De politie doet onderzoek naar de steekpartij. Op de plek van het incident heeft de politie een groot mes gevonden en in beslag genomen.