Binnen uur tijd 2 schietpartijen in Hoorn, 1 zwaargewonde

Hoorn is zaterdagavond opgeschrikt door twee schietincidenten. Eén persoon raakte zwaargewond op de Grutto. De politie heeft hier meerdere waarschuwingsschoten moeten lossen, zo laat een correspondent ter plaatse weten. Twee personen zijn aangehouden en de politie meldt dat ze nog op zoek zijn naar een derde verdachte.

De schietpartij op de Grutto in Hoorn gebeurde rond 18.30 uur. Meerdere politie-eenheden en ambulances, en een traumahelikopter werden opgeroepen. Volgens een correspondent hoorde een mevrouw kort voor de melding zeven schoten. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, zagen zij een man gewond op de grond liggen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Tweede schietincident

Diezelfde avond was er in Hoorn nog een schietpartij, rond 19.25 uur aan de Juliana van Stolberglaan. Een correspondent ter plaatse laat weten dat hier ook een persoon bij gewond is geraakt en is vervoerd naar het ziekenhuis. Of de twee schietincidenten verband met elkaar hebben, is nog onduidelijk