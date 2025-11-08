Twee mannen aangehouden voor dodelijk schietincident Rotterdam

Twee mannen zijn vrijdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident aan de Flying Dutchmanstraat in Rotterdam-IJsselmonde, waarbij afgelopen zondag een 20-jarige Rotterdammer om het leven kwam. Dat meldt de politie.

De verdachten zijn een 21-jarige Rotterdammer en een 27-jarige man uit Barendrecht. De Rotterdammer werd buiten op straat aangehouden in Nieuwerkerk aan den IJssel. De man uit Barendrecht werd gearresteerd terwijl hij met zijn auto door Berkel en Rodenrijs reed. Na de aanhoudingen heeft de politie drie woningen doorzocht: in Rotterdam, Barendrecht en Amsterdam.

Op de dag van het schietincident werden vijf verdachten aangehouden. Zij zijn inmiddels heengezonden. De politie onderzoekt nog wat hun rol precies is geweest.

Het onderzoek naar het dodelijke schietincident is nog in volle gang. De politie roept mensen met relevante informatie op om zich te melden.