Vijf verdachten dodelijk schietincident Rotterdam vrijgelaten

De vijf verdachten die zondag werden opgepakt na een dodelijke schietpartij in Rotterdam, zijn weer vrijgelaten. Dat meldt de politie. Ze blijven wel verdachten in de zaak.

Zondagochtend werd een zwaargewonde man aangetroffen in de Flying Dutchmanstraat. Even daarvoor, rond 06.30 uur, kwam bij de politie een melding binnen van een schietpartij in dezelfde straat. Een 20-jarige Rotterdammer overleed aan de verwondingen die hij daarbij opliep.

Onderzoek

De politie hield dezelfde dag nog vijf mensen aan: drie mannen van 18, 21 en 24 jaar uit Rotterdam, een 20-jarige man uit Krimpen aan den IJssel en een jongen van 17 jaar uit Capelle aan den IJssel. De exacte rol en betrokkenheid van de vijf is nog onderwerp van onderzoek.

De politie zoekt ook nog naar andere verdachten. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord, worden gevraagd zich te melden.