Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vijf verdachten dodelijk schietincident Rotterdam vrijgelaten

Crime

Vandaag, 19:40

Link gekopieerd

De vijf verdachten die zondag werden opgepakt na een dodelijke schietpartij in Rotterdam, zijn weer vrijgelaten. Dat meldt de politie. Ze blijven wel verdachten in de zaak.

Zondagochtend werd een zwaargewonde man aangetroffen in de Flying Dutchmanstraat. Even daarvoor, rond 06.30 uur, kwam bij de politie een melding binnen van een schietpartij in dezelfde straat. Een 20-jarige Rotterdammer overleed aan de verwondingen die hij daarbij opliep.

Onderzoek

De politie hield dezelfde dag nog vijf mensen aan: drie mannen van 18, 21 en 24 jaar uit Rotterdam, een 20-jarige man uit Krimpen aan den IJssel en een jongen van 17 jaar uit Capelle aan den IJssel. De exacte rol en betrokkenheid van de vijf is nog onderwerp van onderzoek.

De politie zoekt ook nog naar andere verdachten. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord, worden gevraagd zich te melden.

Door ANP

Lees ook

Man (20) overleden in Rotterdam, vijf verdachten aangehouden
Man (20) overleden in Rotterdam, vijf verdachten aangehouden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.