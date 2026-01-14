Man in Tiel zwaar mishandeld na ruzie over ijsballen

Een man uit Tiel is maandagavond ernstig mishandeld op de Wilhelmina Druckerstraat in Tiel. De man wilde verhaal halen bij een groepje jongeren dat ijsballen tegen zijn raam had gegooid. Dat 'gesprek' liep volledig uit de hand en eindigde in rake klappen. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond.

Maandagavond tussen 20.40 en 20.50 uur kreeg de bewoner het aan de stok met een groep jongeren. Volgens de politie gooiden zij ijsballen tegen zijn woning. Toen de man hen daarop aansprak, ontstond een schermutseling die later uitmondde in een mishandeling.

Eric Wellner, chef van de opsporingsafdeling van politieteam Tiel, spreekt van "serieus letsel". Het incident doet hem denken aan de fatale mishandeling in Schiedam, vorige week. "Gelukkig is het niet zo ver gekomen."

Geen patroon

De politie laat aan Hart van Nederland weten niet te denken dat de mishandeling onderdeel is van een patroon. "We hebben niet vaker meldingen gehad van mensen die daar zomaar worden bedreigd of mishandeld", aldus de politie. Wel is de politie op zoek naar meer getuigen, met name mensen die camerabeelden hebben van het incident.