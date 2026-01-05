Verwarde man steekt eigen woning in brand in Putten

Een verwarde man heeft in de nacht van zondag op maandag brand gesticht in zijn woning aan de Ambachtstraat in Putten. Dat meldt de politie.

"We kregen rond 03.15 uur de melding binnen dat een man zijn woning in brand wilde steken. Ook gooide hij zijn spullen naar beneden, hierdoor raakten meerdere auto's beschadigd. Hij was een gevaar voor zichzelf en anderen", vertelt de politie aan Hart van Nederland.

Arrestatieteam en onderhandelaar

Daarom kwamen ook het arrestatieteam en de onderhandelaar ter plaatse: "Die probeerden in contact te komen met de man om hem zo uit het pand te krijgen. Dat lukte niet. Zodoende kwam het arrestatieteam naar binnen om hem eruit te halen." Niemand raakte gewond bij het incident. Volgens een correspondent ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle, maar bleef de man dreigen zijn woning opnieuw in brand te steken.

De verwarde man is aangehouden en naar het cellencomplex in Apeldoorn vervoerd. Inmiddels blijkt uit een test dat hij onder invloed was van drugs, zo laat de politie weten.