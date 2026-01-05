Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verwarde man steekt eigen woning in brand in Putten

Crime

Vandaag, 10:27 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een verwarde man heeft in de nacht van zondag op maandag brand gesticht in zijn woning aan de Ambachtstraat in Putten. Dat meldt de politie.

"We kregen rond 03.15 uur de melding binnen dat een man zijn woning in brand wilde steken. Ook gooide hij zijn spullen naar beneden, hierdoor raakten meerdere auto's beschadigd. Hij was een gevaar voor zichzelf en anderen", vertelt de politie aan Hart van Nederland.

Arrestatieteam en onderhandelaar

Daarom kwamen ook het arrestatieteam en de onderhandelaar ter plaatse: "Die probeerden in contact te komen met de man om hem zo uit het pand te krijgen. Dat lukte niet. Zodoende kwam het arrestatieteam naar binnen om hem eruit te halen." Niemand raakte gewond bij het incident. Volgens een correspondent ter plaatse had de brandweer het vuur snel onder controle, maar bleef de man dreigen zijn woning opnieuw in brand te steken.

De verwarde man is aangehouden en naar het cellencomplex in Apeldoorn vervoerd. Inmiddels blijkt uit een test dat hij onder invloed was van drugs, zo laat de politie weten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Man gewond door steekincident in Rotterdam, vrouw aangehouden
Man gewond door steekincident in Rotterdam, vrouw aangehouden
'Dak van Brabant' te druk door sneeuwpret, politie sluit weg af
'Dak van Brabant' te druk door sneeuwpret, politie sluit weg af
Twee zwaargewonden bij ernstig ongeval in Zundert
Twee zwaargewonden bij ernstig ongeval in Zundert
Brandweerbevelvoerder verdacht van brandstichting
Brandweerbevelvoerder verdacht van brandstichting

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.