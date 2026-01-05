Man gewond door steekincident in Rotterdam, vrouw aangehouden

Een man is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Botersloot in Rotterdam. Dat meldt politie Rotterdam op X. Het incident vond rond 00.55 uur plaats.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw is ter plekke aangehouden. De politie onderzoekt wat haar rol was bij het steekincident.