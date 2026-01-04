Twee zwaargewonden bij ernstig ongeval in Zundert

Twee mensen zijn zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeval in het Noord-Brabantse Zundert. De auto waarin de twee zaten reed op de Meirseweg tegen een boom. De slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op de weg liggen brokstukken van de auto. Het voertuig is total loss. De politie heeft de weg afgesloten voor onderzoek. Volgens de politie was er één voertuig bij het ongeluk betrokken.