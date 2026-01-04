Volg Hart van Nederland
Brandweerbevelvoerder verdacht van brandstichting

Crime

Vandaag, 16:51

De bevelhebber van de brandweerpost in Rijnsburg, Zuid-Holland is door de politie aangehouden. Dat meldt Omroep West, de omroep heeft een mail van burgemeester Nathanaël Middelkoop van Katwijk in handen waarin dat wordt benoemd. De man is vrijdagavond aangehouden op verdenking van brandstichting.

Wat de precieze verdenking is tegen de bevelvoerder, is niet duidelijk. De burgemeester benadrukt in de brief dat het enkel gaat om een verdenking en dat er nog een onderzoek loopt.

Door ANP

