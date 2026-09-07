Opnieuw vuurwapens gevonden in Overasselt: onderzoek nog niet afgerond

De politie heeft maandag tijdens zoekacties opnieuw meerdere vuurwapens gevonden in Overasselt. De afgelopen dagen zijn in het onderzoek naar de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten al vaker wapens aangetroffen.

De politie wil niet zeggen waar de wapens precies zijn gevonden of onder welke omstandigheden dat gebeurde. "De verwachting is dat ons onderzoek in Overasselt niet vandaag is afgerond en ook de komende dagen door zal gaan", aldus de politie.

In de bovenstaande video zie je beelden van een eerdere zoekactie in Overasselt.

35 aanhoudingen

Vorige week, in de nacht van maandag op dinsdag, liep een groep van tientallen gewapende mannen door het Gelderse dorp. Bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. (28) werd de 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Ook raakten twee agenten gewond.

In totaal zijn 35 mensen aangehouden. Twee van hen zijn inmiddels vrijgelaten, maar blijven verdachten. De overige verdachten zitten vast in beperkingen. De jongste van hen is 16 jaar oud, de oudste is 32 jaar.