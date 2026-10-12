OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Twee mannen (19 en 21) aangehouden voor dodelijke schietpartij Vierdaagsefeesten

Twee mannen (19 en 21) aangehouden voor dodelijke schietpartij Vierdaagsefeesten

Crime

Vandaag, 14:32

Link gekopieerd

De politie heeft maandag twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam de 18-jarige Jahfairel uit Rotterdam om het leven. De twee verdachten zijn een man van 19 jaar uit Amsterdam en een man van 21 jaar uit Hoorn.

Het schietincident gebeurde rond 22.00 uur aan de Graafseweg. In Nijmegen waren toen de Vierdaagsefeesten. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Een andere 18-jarige man uit Rotterdam werd die avond aangehouden, maar hij is geen verdachte meer en is vrijgelaten.

De twee verdachten zullen worden verhoord. Wat de aanleiding van het schietincident was, wordt nog onderzocht.

Nadat Jahfairel overleed, werd er een stille tocht voor hem gehouden in Rotterdam, zie onderstaande video:

Stille tocht voor tijdens Vierdaagsefeesten doodgeschoten Jahfairel

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Burgemeester Bruls over fatale schietpartij Nijmegen: 'Geen willekeurig geweld'
Crime
Burgemeester Bruls over fatale schietpartij Nijmegen: 'Geen willekeurig geweld'
'Jahfairel (18) overleden na schietpartij Nijmegen'
Crime
'Jahfairel (18) overleden na schietpartij Nijmegen'
Verdachte dodelijke schietpartij Nijmegen vrijgelaten
Crime
Verdachte dodelijke schietpartij Nijmegen vrijgelaten
Stille tocht voor omgekomen Jahfairel (18) zondag in Rotterdam
Crime
Stille tocht voor omgekomen Jahfairel (18) zondag in Rotterdam
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.