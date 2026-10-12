Twee mannen (19 en 21) aangehouden voor dodelijke schietpartij Vierdaagsefeesten

De politie heeft maandag twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam de 18-jarige Jahfairel uit Rotterdam om het leven. De twee verdachten zijn een man van 19 jaar uit Amsterdam en een man van 21 jaar uit Hoorn.

Het schietincident gebeurde rond 22.00 uur aan de Graafseweg. In Nijmegen waren toen de Vierdaagsefeesten. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Een andere 18-jarige man uit Rotterdam werd die avond aangehouden, maar hij is geen verdachte meer en is vrijgelaten.

De twee verdachten zullen worden verhoord. Wat de aanleiding van het schietincident was, wordt nog onderzocht.

Nadat Jahfairel overleed, werd er een stille tocht voor hem gehouden in Rotterdam, zie onderstaande video: